الأنبا باسيليوس فوزي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيّة 2024

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا باسيليوس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيّة

وأدلى صباح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأكد نيافة المطران أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لأنه من الضروري أن نواصل هذا الواجب الكنسي، ومن ثمّ نحثّ أبناءنا وبناتنا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن، ورفعة، وأمن الوطن الحبيب مصر.

ومن جانبه ترأس نيافة الانبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وتوابعها، قداس الاحد بكاتدرائية ام النعم الإلهية، حيث قدم نية القداس من أجل الوطن المصري العظيم قيادة وشعبا.

وأكد نيافته علي أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ من صباح يوم الأحد، موضحًا أنه سوف يتوجه عقب انتهاء مراسم وطقوس القداس الالهي الي اللجنة الانتخابية للاداء بالاصوات، مختتما بقوله: (نصلي لأجل بلادنا الغالية مصر).

هذا وأدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطرير الكرازة المرقسية، بصوته صباح اليوم الأحد، في الأنتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنته الانتخابية من مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات بمحافظة القاهرة قسم الوايلي.

كما أدلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين في منطقة شيراتون بمصر الجديدة.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).