الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس شركة الدلتا للسكر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: واجب وطني

احمد ابو اليزيد
احمد ابو اليزيد

أدلى الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، بصوته الانتخابي بمدرسة مصنع السكر الثانوية الصناعية للمغتربين بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني، في إطار دعم مسارات الديمقراطية والتنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية.

وأكد أبواليزيد أن المشاركة الإيجابية للمواطنين فى هذا العرس الديمقراطى حق كفله الدستور لكل المواطنين فى ظل الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليا، داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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