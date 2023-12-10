مسن عن انتخابات 2024: جاي عشان السيسي ساعدنا في زيادة المعاشات

أدلى فتحي عبد القادر، صاحب الـ74 عاما من عمره، بمنطقة بهتيم، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقرر اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته في إنجازاته التي جعلت لمصر شأن كبير في العالم الخارجي، متابعا: "العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي أكبر دليل أن مصر بلد ديمقراطية ولديها حرية التعبير عن الرأي وشبابها وأهلها عارفين مصلحتها مع مين ومين يقدر يكمل بيها زي ما عدي بينا أول مرة لبر الأمان".

وتابع عبد القادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا قاعد مستني قدام اللجنة النهاردة من الساعة 7 الصبح عشان أدلي بصوتي داخل صناديق الاقتراع واعطي صوتي للرئيس الذي ساعدنا كثيرًا في المعاشات وراعى كبار السن وزودنا، وبشجع الشباب والسيدات والجميع يجوا عشان يدلوا بصوتهم ويقولوا كلمتهم عشان مستقبلهم ومستقبل الجميع، وتحيا مصر".

ودعا الرجل السبعيني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: "ربنا يكرم الرئيس زي ما أكرمنا بالمعاشات اللي زودها لينا عشان نقدر نعيش في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم، ربنا يباركله ويراضيه".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.