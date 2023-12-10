الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: توافد المصريين على اللجان الانتخابية رسالة للعالم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

ثمَّن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة؛ لتأمين وضمان سير الانتخابات الرئاسية على مدار فترة إجراؤها، مشيرًا إلى أن وعي المواطن وإدراكه هو أكبر تأمين لهذا العرس الانتخابي الذي يتم في جميع المحافظات المصرية.

وأكد مختار، أن توافد المواطنين والنزول للتصويت بلجان التصويت بمثابة رسالة للعالم برغبة المصريين في استقرار الوطن، مشيرًا إلى أن العالم يتابع عن كثب مدى مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية ليؤكدوا عظمة إنتماءهم للوطن من خلال ممارسة حقهم الدستوري حفاظًا على مقدرات الوطن ومكتسباته.

وأوضح مختار، أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة، و947 لجنة فرعية، و663 مقرًا انتخابيًا وإجمالي عدد الناخبين 4 ملاين و562 ألف ناخب تقريبًا، و1،119 مغترب.

وقال مختار، إن اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة تم تجهيزها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت، موضحًا أن هناك جهودًا مكثفة بتعاون الأجهزة التنفيذية والأمنية للتصدي لأي مشكلات طارئة فورًا، مؤكدًا المتابعة المستمرة لسير الانتخابات بجميع اللجان على مستوى المحافظة لإزالة أي معوقات والتعامل معها فورًا.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار مختار، إلى أن الانتخابات الرئاسية التي بدأت في تمام التاسعة صباح اليوم، تشهد إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم  في جميع اللجان بأنحاء المحافظة، مؤكدًا أن احتشاد المواطنين وإقبالهم على الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم حفاظًا على حقهم الدستوري، تعطي رسالة واضحة للعالم أجمع على وحدة الشعب المصري وإصراره على استقرار بلاده وتقدمها ورسالة أهم بأمن وأمان مصر.

وأضاف أن تلك المشاركات تعد تظاهرات واضحة فى حب مصر مشيدا بمشاركات المرأة وكبار السن والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس الوعي والإدراك التام من كل فئات الشعب المصري بالقضية المصرية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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