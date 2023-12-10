لأول مرة| توفير بطاقات الانتخابات الرئاسية بلغة برايل.. ووزيرة التضامن"أنتم في أعيننا"

أحد الإجراءات الحديثة التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بـ الانتخابات الرئاسية 2024 الذي يعد اليوم الأحد أول أيامها هو توفير بطاقة الانتخاب بلغة برايل، وهو الأمر الذي يطبق لأول مرة، وذلك لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من الانتخاب، وعدم حرمانهم مكن حق مشروع لهم، وهو الحق في التعبير عن رأيهم والمشاركة في تحديد مصير وطنهم.

حزمة تسهيلات

ومن ناحيتها، أكدت نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي في حيدثها لـ الدستور أن توفير البطاقة الانتخابية بلغة بريل للمكفوفين يأتي في إطار تقديم الوزارة حزمة من التسهيلات لكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن وذوي الإعاقات والسيدات في المناطق الريفية.

كما أكدت قباج على أن توفير بطاقة الانتخاب بلغة بريل وغيرها من التسهيلات المقدمة للفئات الخاصة في المجتمع جاء ليؤكد لأصحاب هذه الفئات أنهم ليسوا فئة مستبعدة ولكن أصواتهم مطلوبة بل ومنتظرة مؤكدة على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن وليس فقط المشاركة في الانتخابات الرئاسية بل البرلمانية وغيرها.

كذلك أشادت الوزيرة بجهود كافة القائمين على العملية الانتخابية مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية المصرية تعد من أكثر انتخابات الدول التي يراقب عليها القضاء مما يضمن فيها تحقق النزاهه والشفافية.

عدد ذوي الهمم المشاركين في الانتخابات

يٌذكر أن صناديق الاقتراع فى انتظار 2.5 مليون مواطن من ذوى الهمم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من إجمالي 10.7 مليون على مستوى الجمهورية وذلك وفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحثت الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشارة في التوعية التلفزيونية والإذاعية إلى توفير نموذج الاقتراع بطريقة "برايل"، كما يأتي توفير بطاقات الانتخابات بلغة البرايل بين قائمة من التسهيلات المقدمة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لذوي الإعاقات ومنها بين هذه التسهيلات كذلك توفير خدمة "فيديو كول" لذوي الإعاقة السمعية لمعرفة اللجان الانتخابية، وكذلك توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال "ملصقات" تسهل للأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.

بالإضافة إلى توفير مقاطع فيديو وأفلام قصيرة توعوية لحث ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة في التصويت ومترجمة بلغة الإشارة، وكذلك تأمين مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية إن احتاج الأمر ذلك.

إلى جانب ذلك عملت الهيئة الوطنية للانتخابات على جعل المقار الانتخابية في الأدوار الأرضية، بالإضافة إلى مساعدتها في تثقيف الناخبين من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية ، وكذلك مساعدتها في تجهيز لجان التصويت بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة، إضافة إلى توفير غرفة عمليات داخل المجلس لمتابعة العملية الانتخابية لتلقى الشكاوى بخصوص أية صعوبات تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وكانت قد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.