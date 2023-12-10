الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

من داخل الكنيسة.. أرقام "واتساب" لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يتوجه المصريون اليوم إلى لجانهم الانتخابية لاختيار رئيس مصر القادم، حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

أرقام واتساب لمساعدة كبار السن

جورج مينا، القائد الكشفي بأحد كنائس جنوب القاهرة، قال في تصريح خاص، إن عددا كبيرا من الكنائس خصصت من 3 لـ4 أرقام، عبر تطبيق الواتس آب، لمساعدة الراغبين في معرفة لجانهم الانتخابية، حيث يقوم المواطن بإرسال رقمه القومي عبر رقم الواتس اب، ليرد عليه الخادم المسؤول عن الأمر باسم اللجنة الانتخابية والمدرسة المقامة بها.

وأشار إلى أن الأمر  يتم في المحيط المجتمعي للكنائس، حيث إن الأرقام تكون لخدام معروفون في كنائس، ويعرفهم الشعب، كما يتم التواصل بشكل مباشر بين الخادم وطالب الخدمة، وذلك حرصا على سرية بيانات الناخب سواء كان رقمه القومي، أو مدرسته ولجنته الانتخابية.

وأوضح مينا، أن معظم المسؤولين عن هذه العملية الخدمية من أفراد الكشافة، إذ أنهم بدأوا العمل الخدمي المشار إليه بشكل تطوعي دون تقاضي أي أجر.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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