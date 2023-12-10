نواب مستقبل وطن بإمبابة يتفقدون سير العملية الانتخابية

حرص عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على تفقد سير العملية الانتخابية بدائرة إمبابة.

حيث زار كلا من النائب طارق سعيد حسنين، عضو مجلس النواب والنائب وليد المليجي، عضو مجلس الشيوخ، مقار اللجان الانتخابية بدائرة امبابة.

وأشاد النائب طارق حسنين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بمشاهد اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية مؤكدا أن المشهد يدعو للفخر ويعكس حرص المواطنين على المشاركة في العرس الانتخابي.

شهدت انتخابات رئاسة الجمهورية في دائرة إمبابة اقبال المئات من المواطنين للتصويت في الانتخابات.

وفتحت اللجان الانتخابية في الدائرة، أبوابها للتصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث اصطف المواطنين أمام اللجان.

وتم إطلاق عدد من الهتافات والأغاني الوطنية احتفالا من المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.

وبدأت اللجان الانتخابية في استقبال المواطنين، وتنظيم الصفوف، استعدادا لدخول الناخبين إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات