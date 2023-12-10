لجان تطوعية من "حماة وطن" لمساعدة الناخبين أمام لجان ميدان النزهة (صور)

نظم شباب حزب حماة وطن لجان تطوعية أمام اللجان الإنتخابية ميدان عثمان لمساعدة الناخبين على معرفة أماكن لجانهم الإنتخابية، وتسهيل عملية التصويت فى الإنتخابات الرئاسية التي انطلقت أول أيامها اليوم الأحد.

لجان تطوعية لمساعدة الناخبين

وانتشر الأفراد المتطوعين في محيط اللجان الإنتخابية بملابس فسفورية لتنظيم دخول وخروج الناخبين، خاصة مع تزايد الأقبال بشكل كبير على المقار الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في العملية الإنتخابية، وحمل المواطنين أعلام مصر معربين عن فرحتهم بالمشاركة في العرس الانتخابي.



وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024