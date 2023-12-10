الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ازدحام على لجان مدرسة مشلة الابتدائية بالغربية للتصويت بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافد العديد من المواطنين على لجان مدرسة مشلة الابتدائية التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

 

وأكد ياسر المسيرى والد الطفل أحمد ياسر الطفل المصاب بالسرطان الذى قابل الرئيس السيسي، إن القرية تريد رد الجميل للرئيس السيسي الذي أنقذ أطفال القرية من السرطان.

 

وكشف فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسى أصدر أوامره بتغيير خطوط الصرف وردم الترع وغيره من التوجيهات التى أنقذت القرية.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. 

 

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

 

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