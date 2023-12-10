محافظ بورسعيد يترأس غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة في أولى أيام الانتخابات الرئاسية

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، وذلك للوقوف على استعدادات بدء استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم وبحضور ممثلين عن كافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية

وأعلن محافظ بورسعيد، أن جميع القضاة وصلوا إلى اللجان الانتخابية لاستلام مهامهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيقات اللازمة لضمان سير وانتظام العملية الانتخابية في هدوء ويسر

وأكد المحافظ،على ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية والغرفه الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ بورسعيد أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ 533233 ناخبا موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، كما تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقرا انتخابيا بالإضافة لـ80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.