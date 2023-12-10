الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ القاهرة يؤكد جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جاهزية كافة المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين بالعاصمة في الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم حوالي 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الإجراءات والتيسيرات التي اتخذتها المحافظة استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية صباح اليوم. 

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.. لافتا إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدالاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وشدد على ثقته في قيام الشعب المصري بالمشاركة بفاعلية في الانتخابات.. داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستوري.. مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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