الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أعلام مصر وهتافات تحيا مصر تجوب لجان الانتخابات الرئاسية فى أسوان

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافد عدد هائل من أبناء مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، وتزامنًا مع انطلاق أول أيام الانتخابات الرئاسية وفتح اللجان الانتخابية، على مدرسة طه حسين، للإدلاء بأصواتهم خلال العرس الديمقراطي.

وحرص المواطنون على حمل علم مصر فى أياديهم خلال توافدهم للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك فى أجواء وطنية مميزة.

كما حرص العديد من الأهالي على ترديد هتافات تحيا مصر، وسط أجواء تسودها المسئولية تجاه بلدهم الحبيبة مصر.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان أنهت استعداداتها اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، والتى سيتم إجراؤها على مدار 3 أيام خلال ديسمبر الجاري، ليتم خروجها بالشكل اللائق والمشرف، حيث تم تجهيز اللجان التي يتوافد إليها الناخبون والناخبات.

وبلغ عدد اللجان الانتخابية على مستوى محافظة أسوان عدد 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، تم توزيعها على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعى، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعى، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وضمت اللجان الانتخابية تخصيص 12 لجنة، منها للوافدين، والتى تم توزيعها بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، و‏حشد‏‏ و‏نص‏‏

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

نائب محافظ أسوان تتفقد الأعمال الجارية بمحيط مكتبة مصر العامة وممشى أهل مصر

نائب محافظ أسوان تتفقد الأعمال الجارية بالإسكان المميز "حى اللوتس"

بالأسماء.. 4 مصابين جراء اندلاع حريق هائل بشقة سكنية في أسوان (صور)

محافظ أسوان يشهد تجربة عملية لجاهزية اللجان الانتخابية

محافظ أسوان يتفقد المركبات المشاركة فى خدمة المواطنين لتسهيل التصويت بانتخابات الرئاسة

جامعة أسوان في "التصنيف العالمي" للبيئة الخضراء والاستدامة البيئية

محافظ أسوان يوافق على إصدار التراخيص لـ65 قطعة أرض بنصر النوبة

تخصيص 12 لجنة للوافدين.. تعرف على لجان استقبال المغتربين الانتخابات في أسوان

الأكثر قراءة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

قرينة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

زحام أمام لجان المنوفية فى أول ساعات الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي

عاجل.. 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا فى خان يونس

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة