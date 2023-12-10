أعلام مصر وهتافات تحيا مصر تجوب لجان الانتخابات الرئاسية فى أسوان

توافد عدد هائل من أبناء مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، وتزامنًا مع انطلاق أول أيام الانتخابات الرئاسية وفتح اللجان الانتخابية، على مدرسة طه حسين، للإدلاء بأصواتهم خلال العرس الديمقراطي.

وحرص المواطنون على حمل علم مصر فى أياديهم خلال توافدهم للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك فى أجواء وطنية مميزة.

كما حرص العديد من الأهالي على ترديد هتافات تحيا مصر، وسط أجواء تسودها المسئولية تجاه بلدهم الحبيبة مصر.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان أنهت استعداداتها اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، والتى سيتم إجراؤها على مدار 3 أيام خلال ديسمبر الجاري، ليتم خروجها بالشكل اللائق والمشرف، حيث تم تجهيز اللجان التي يتوافد إليها الناخبون والناخبات.

وبلغ عدد اللجان الانتخابية على مستوى محافظة أسوان عدد 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، تم توزيعها على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعى، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعى، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وضمت اللجان الانتخابية تخصيص 12 لجنة، منها للوافدين، والتى تم توزيعها بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.