الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

حماس
حماس

ثمنت حركة المقاومة "حماس"، أمس السبت، قرار جماعة الحوثي في اليمن بمنع مرور السفن، وكل السفن الإسرائيلية المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وقالت "حماس" إنها تعده قرارًا شجاعًا وجريئًا ينتصر لدماء شعب فلسطين في قطاع غزّة، ويقف ضدّ العدوان الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية والمجازر ضد كل مقومات الحياة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني، على مدار 64 يومًا.

ودعت المقاومة الدول العربية والإسلامية إلى تفعيل كل مقدراتهم وإمكانياتهم، انطلاقًا من مسؤولياتهم التاريخية، ومن منطلق النخوة والشهامة، للتحرّك نحو كسر الحصار عن غزة، ومنع استمرار المجازر وحرب التجويع والتعطيش ووقف العدوان الذي يرتكبه الاحتلال بدعم أمريكي.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن، سيكون لها العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي خسائر فادحة على إسرائيل.

أوضحت وسائل الإعلام العبرية أن تعرض السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والخليج العربي لهذه التهديدات سيؤدي إلى توسيع طرق الشحن مما قد يزيد من أسعار المنتجات المتنوعة مثل المنتجات الكهربائية والإلكترونية في إسرائيل.

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