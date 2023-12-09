منظمة التحرير الفلسطينية: أمريكا هى من تتولى حرب التطهير العرقى بفلسطين

قال الدكتور عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن العدوان الصهيوني عمل على تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بصورة كبيرة، حيث عملية التدمير للمستشفيات والمدارس تسير بالتوازي مع ارتفاع عدد الضحايا والشهداء الذي يرتفع على مدار الساعة.

عدم الاعتراف بدولة فلسطين

وأكد الدكتور عمر الغول، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الغربية عملت على إقامة الدولة الإسرائيلية ولم تعمل على إقامة دولة فلسطين، وكانت فكرة التهجير للدولة المصرية أيضًا بمساعٍ غربية.

الدعم المصري الأردني

وأضاف في حديثه، أن الدعم المصري والأدرني سيعمل على وقف فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني الباسل، ولهذا لن يترك شعب غزة وطنهم.

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بحرب التطهير العرقي في فلسطين، وكانت بريطانيا من أولى الدول المناصرة أيضًا لجرائم الاحتلال في فلسطين".