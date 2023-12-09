الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منظمة التحرير الفلسطينية: أمريكا هى من تتولى حرب التطهير العرقى بفلسطين

منظمة التحرير الفلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية

قال الدكتور عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن العدوان الصهيوني عمل على تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بصورة كبيرة، حيث عملية التدمير للمستشفيات والمدارس تسير بالتوازي مع ارتفاع عدد الضحايا والشهداء الذي يرتفع على مدار الساعة.

عدم الاعتراف بدولة فلسطين

وأكد الدكتور عمر الغول، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الغربية عملت على إقامة الدولة الإسرائيلية ولم تعمل على إقامة دولة فلسطين، وكانت فكرة التهجير للدولة المصرية أيضًا بمساعٍ غربية.

الدعم المصري الأردني 

وأضاف في حديثه، أن الدعم المصري والأدرني سيعمل على وقف فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني الباسل، ولهذا لن يترك شعب غزة وطنهم.

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بحرب التطهير العرقي في فلسطين، وكانت بريطانيا من أولى الدول المناصرة أيضًا لجرائم الاحتلال في فلسطين".

عمر الغول منزمة التحرير الفلسطينية القاهرة الإخبارية الحرب بفلسطين التطهير العرقي بفلسطين

الأكثر قراءة

أحمد موسى يحذر من اغتيال أنطونيو جوتيريش من قِبل الموساد الإسرائيلى

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد موسى يرد على قيادى بحماس دعا أهل غزة بالهجرة إلى مصر

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

حلمى النمنم لـ"الشاهد": قانون دور العبادة الموحد أكبر انتصار بتجديد الخطاب الدينى

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة فى مخيم جباليا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟