الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ"الشاهد": الرئيس السيسى يتابع كل شىء ويسمع جيدًا

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على توجيه الشكر للمجموعة التي عملت على الاحتفال بعام الثقافة المصرية الصينية بعد نجاحه.

وأضاف النمنم خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس قال لنا هذا شيء مُشرف وعظيم، كنا نؤدي عملنا لكننا أمام مسئول يتابع كل صغيرة وكبيرة ويسمع جيدًا ويناقش كل شيء، بالإضافة إلى أنه ساند ووافق أن يكون الاحتفال في الأقصر وليس المنيل".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

حلمي النمنم الشاهد برنامج الشاهد وزير الثقافة الأسبق اكسترا نيوز محمد الباز

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