محلل سياسى: أمريكا شريكة إسرائيل فى جرائمها بحق فلسطين

قال أحمد زكارنة، الكاتب والباحث السياسي، إن الإدارة الأمريكية تتجاهل القانون الدولي بكل وضوح، وهي شريكة إسرائيل في كافة الجرائم التي ارتكبها الكيان بحق الإنسانية الفلسطينية.

الحرب بفلسطين

وأكد أحمد زكارنة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو عمل منذ بداية الجولة الحربية بعد 7 أكتوبر على حشد الإعلام لصالحه من خلال نشر الأكاذيب والظهور للمجتمع الدولي كونه الضحية لأفعال المقاومة.

وأضاف في حديثه، أنه مع تصاعد المظاهرات التي تخرج ضد نتنياهو من قبل أهالي الرهائن والأسرى التي تطالب بتنحيه عن المنصب يمكن القول أن نتنياهو لا يعيش أفضل أيامه، حيث هذا الرجل أصبح مهدد من قبل الداخل والخارج بصورة كبيرة.

جرائم نتنياهو

وتابع: "حادث 7 أكتوبر بيين للعالم أنه لا يوجد ما يسمى بالجيش الذي لا يقهر، ولهذا يمكن القول أن نتنياهو جن جنونه بسبب هذا الحادث وعزم على أن تكون الغارات فيها قدر العنف الشديد".