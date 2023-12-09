الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان مساندًا قويًا للثقافة

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن وزارة الثقافة أحيانًا يمكن أن يُنظر إليها على أنها وزارة ضعيفة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي شخصيًا كان مساندًا قويًا وداعمًا للثقافة والمثقفين.

وأضاف النمنم، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "على سبيل المثال عندما جئت إلى الوزارة كان هناك اتفاق بين مصر والصين على تدشين عام الثقافة المصرية الصينية، وكان يُجهز للافتتاح وسيكون في القاهرة بمتحف المنيل".

حلمي النمنم: نقلت افتتاح عام الثقافة المصرية الصينية من القاهرة إلى الأقصر لتنشيط السياحة

وتابع: "السياحة كانت مضروبة في البلد في نهاية 2015، قُلت سننقل الاحتفال في الأقصر لتنشيط السياحة، والأجهزة رتبت على هذا الأساس".

واستكمل: "جاء أحد من مكتب الرئيس وقال لي سيادة الرئيس يسأل أنت عاوز تعمل الافتتاح في الأقصر ليه وأجبت، في اليوم التالي الرسالة وصلت بتجهيز الافتتاح في الأقصر".

وأشار إلى أن الرئيس الصيني كان يريد أن يزور الأقصر، والاحتفال نجح وقتها.

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

حلمي النمنم الشاهد برنامج الشاهد وزير الثقافة الأسبق اكسترا نيوز محمد الباز

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