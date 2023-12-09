عماد الدين حسين: الانتخابات الرئاسية ليست مبكرة.. ونثمّن تسكينها فى موعد يكفل الإشراف القضائى الكامل

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في غاية الأهمية، معقبًا: "كان لنا الشرف في الحوار الوطني بعمل مناشدة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللدولة المصرية بأكملها بأن يستمر الإشراف القضائي".

وأضاف حسين خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أن الإشراف القضائي كان من المفترض أن ينتهي طبقًا للدستور يوم 18 يناير المقبل، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ كان هو الضامن بأن تتم الانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي، لافتًا إلى أنه في الدستور المصري في عام 2014 أقر بأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي تهيمن تمامًا على العملية الانتخابية بالكامل في كل مراحلها.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية ليست مبكرة، معقبًا: "نثمّن تسكينها في موعد يكفل الإشراف القضائي الكامل".