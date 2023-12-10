الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية لجان الانتخابات بمراكز المحافظة

الزملوط يتفقد مركز
الزملوط يتفقد مركز السيطرة لمتابعة الانتخابات

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، بالاجتماع الذي عقده اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس، للإطمئنان على جاهزية مراكز السيطرة الموحدة بالمحافظات لمتابعة العملية الانتخابية، وذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، انتهاء استعدادات المحافظة وجاهزية كافة اللجان لاستقبال الناخبين، وتوفير كافة سبل الراحة لتيسير عملية التصويت وظهور العملية الانتخابية بمظهر حضاري مُشرف.

كما شهد الزملوط بثًا حيـًا من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لجاهزية اللجان الانتخابية قبل ساعات من انطلاق الاستحقاق الانتخابي، مشددًا  على متابعة ورصد سير العملية الانتخابية بنطاق المحافظة على مدار الساعة وتذليل أى معوقات قد تواجه الناخبين.

محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية اللجان الانتخابية بالخارجة

كما قام محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، بجولة تفقدية لعدد من مراكز ولجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك للإطمئنان على جاهزيتها وتوفير سبل الراحة للناخبين داخل وخارج اللجان، يرافقهما جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

وخلال الجولة، قرر الزملوط منح مكافأة مالية لمدير مدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية، وذلك تقديرًا لجهوده في التجهيز والإعداد الجيد لاستقبال الناخبين المقيدين بمقر اللجنة التي تضمها المدرسة. 

كما شدد على توفير ماكينات كهرباء احتياطية بمحيط المراكز الانتخابية التي تضم كتلة تصويتية كبيرة، والتأكد من توافر مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع المحيطة باللجان، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري معها بما يضمن انتظام سير العملية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أعداد الناخبين بالمحافظة تبلغ ١٨٨ ألفًا و١٢ ناخبًا، موزعين على ٦٧ مركزًا انتخابيًا و٨٢ لجنة فرعية منها ٧ لجان للوافدين.

محافظ الوادي الجديد وزير التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس مراكز السيطرة الموحدة لمتابعة العملية الانتخابية جاهزية كافة اللجان لاستقبال الناخبين

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