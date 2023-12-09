رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز .."إنجاز"

رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية .

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

أتاحت منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز بعد توفيرها للمنصة الإلكترونية "إنجاز" وذلك تسهيلًا على الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم، بالإضافة لإتاحتها خدمة الحصول على طلب زيارةعائلية أو شخصية

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز:

الدخول على منصة خدمات الـتأشيرات الإلكترونية «إنجاز» من هنــــا https://visa.mofa.gov.sa/

النقر على الإستعلام عن حالة الطلب

تحديد نوع الطلب المراد الإستعلام عنه

تسجيل رقم الطلب الخاص بالمستعلم

ادخال رمز الصور "الأرقام الملونه الظاهرة أمامك"

تظهر نتيجة طلب إنجاز، سواء بقبول التأشيرة أو لا

طباعة النتيجة لحين السفر

6 خطوات للاستعلام عن التأشيرة من خلال منصة التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية السعودية:

طريقة البحث عن التاشيره برقم الجواز؟

هناك 6 خطوات للاستعلام عن التأشيرة من خلال منصة التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية السعودية

منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية (إنجاز)

ادخل مباشرة على موقع وزارة الخارجية السعودية من خلال هذا الرابط https://visa.mofa.gov.sa/

من بين الخيارات المنسدلة، اختر رقم طلب التأشيرة

اكتب رقم الجواز الخاص بالطلب بصورة صحيحة

ادخل رقم الطلب

اكتب رمز الصور

انقر على استعلام، ومن ثم، تظهر حالة التأشيرة عبر منصة إنجاز

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية، من خلال الضغط على هذا الرابط https://www.mofa.gov.sa

في خانة الخدمات الرقمية الضغط على الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها "رقم تأشيرة الطلب"

ادخال رقم الطلب والتأكد من صحة الرقم المدخل

ادخال رقم جواز السفر بشكل صحيح و التأكد من صحته

ادخل رمز الصورة للتحقق من الأمان

الضغط على أيقونة الاستعلام

تظهر شاشة يعرض عليها بعض البيانات الخاصة بالتأشيرة، عليك المستعلم التأكد منها ومراجعتها