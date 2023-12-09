محافظة الإسماعيلية تنهي تجهيز لجنة الوافدين بالمنطقة العامة الحرة

أنهت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع المنطقة العامة الاستثمارية، تجهيز مقر لجنة الوافدين لتسهيل عمليات التصويت على الناخبين المغتربين، والتي تبلغ 10 لجان مقسمة على المراكز والمدن والأحياء.

لجان الوافدين الانتخابية

وحددت مقار اللجان الانتخابية الخاصة بالوافدين في محافظة الإسماعيلية بالمناطق التالية: لجنة محطة قطارات الإسماعيلية في حي أول، لجنة مدرسة موقف الإسماعيلية الجديد "حى ثالث"، مدرسة الصباح الابتدائية في عين غصين، معهد فتيات ابو خروع في مركز ومدينة أبوصوير.

كما تم تخصيص لجنة في المنطقة الحرة للوافدين بالمبنى الإدارى للمنطقة، ولجنة أخرى للوافدين في المنطقة الصناعية بمبنى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية.

لجان الوافدين بالمراكز

كما تم تخصيص لجنة في مدرسة المحسمة الإعدادية بقرية المحسمة القديمة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، ولجنة بمدرسة الشهيد مصطفي عبد الجواد عبد الحميد بمركز ومدينة فايد.

بالإضافة إلى لجنة للوافدين بمركز ومدينة القنطرة شرق والتي تم تحديدها بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، وتحديد لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بالقنطرة غرب للوافدين.