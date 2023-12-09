السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير بالاتحاد الأوروبى: المحكمة الجنائية الدولية هى النموذج الأمثل للكذب السياسى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال مارسيل سيكالدي، الخبير بالاتحاد الأوروبي ومتخصص في القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المثال الأمثل للكذب السياسي، حيث ليس لديها أي شرعية جنائية تذكر في كل المواقف والنزاعات الدولية عبر التاريخ.

 

الحرب بفلسطين

وأكد مارسيل سيكالدي، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تقدم بمذكرة شاركها مع البعض بسبب التوتر الشديد الذي يحدث في فلسطين على مدار الساعة قبل ٧ أكتوبر، معبرًا: "نحن نتفاعل تحت تأثير العاطفة وهذا يبعدنا عن الحلول المستدامة".

وأضاف في حديثه، أنه لا بد من الاعتراف بضمان حق إسرائيل في الأمن، والاعتراف بدولة فلسطين وبكامل حقوقها الشرعية.

 

أحداث 7 أكتوبر

وأشار إلى أنه ما يجب ملاحظته والانتباه له هو أن يوم 7 أكتوبر وقع دون مثيل له، حيث لم يكن هناك توقعات بانقسام الشعب الأوروبي لنصرة فلسطين، حيث خرج مئات المواطنين من أجل رفض الانتهاكات الإسرائيلية التي قامت بها بعد 7 أكتوبر.

مارسيل سيكالدي القاهرة الإخبارية الحرب بفلسطين خبير بالاتحاد الأوروبي الحرب في فلسطين

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