السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير بالاتحاد الأوروبى: شعارات العدالة الدولية "مزيفة"

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

قال مارسيل سيكالدي، متخصص في القانون الدولي وخبير بالاتحاد الأوروبي، إن الدول الغربية تدعم حركات المقاومة الدينية في منطقة الشرق الأوسط، مثل دعم الحركة الدينية في باكستان وغيرها في باقي الدول العربية، وهذا الدعم كان يعمل على زيادة حدة الصراع والتوتر في منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

مخططات الكيان

وأكد مارسيل سيكالدي، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن معاهدة السلام الإسرائيلية المصىرية والأردنية كانت تنص على أن تكون هناك أرض مقابل السلام، فلا يجب أن يكون هناك شعب دون أرض، وبالتالي المخطط الصيهوني وجد أنه لا يمكن الموافقة والخضوع لتلك المعاهدات، وذلك بسبب عدم اعترافه بدولة فلسطين على الإطلاق.

وأضاف في حديثه، أنه من حق فلسطين أن تكون دولة مستقلة مستمتعة بكافة حقوقها الدولية والشرعية، وعلى الجانب الآخر من حق إسرائيل أن تتمتع بالأمن على نطاق حدودها  التي تم الاعتراف بها دوليًا.

العدالة الدولية

وأشار إلى أنه بداخله الكثير من الشكوك حول مفهوم العدالة الدولية، حيث لا يجب الوثوق في شعارات هذه المنظمات على الإطلاق، حيث أفعال المنظمات الخاصة بالعدالة الدولية أثبتت عبر التاريخ أنها شعارات وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع.

خبير في الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية مارسيل سيكالدي الحرب بفلسطين العدالة الدولية

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