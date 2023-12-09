السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسن الرداد يحتفل بفيلمه الجديد "بلوموندو" مع جمهوره (صور)

حسن الرداد يشاهد
حسن الرداد يشاهد فيلم بلوموندو مع جمهوره

احتفل النجم حسن الرداد بفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "بلوموندو" وسط جمهوره وذلك من خلال مشاهدته رفقتهم داخل إحدى سينمات المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وحرص الرداد على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور بكل فئاته من الشباب والفتيات والأطفال وكبار السن.

 

وأعرب الرداد عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، وأيضًا بالإيرادات التي حققها الفيلم سواء في مصر أو في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذا العمل يشهد عودته لتقديم الأفلام الكوميدية بعد غياب حوالي 4 أعوام. 

 

وكانت الشركة المنتجة لفيلم بلوموندو قد أعلنت عن تبرعها بجزء من إيرادات الفيلم للأشقاء في غزة، وعن سبب عرض الفيلم في هذا التوقيت، أكدت الجهة المنتجة في بيان صحفي أن الأمر يعود لارتباطات تعاقدية ملزمة تمت قبل الأحداث، وهذه الارتباطات هي التي منعت تأجيله رغم محاولات حثيثة من المنتج وبطل العمل النجم حسن الرداد.

 

وأضاف البيان، أن الجهة المنتجة للفيلم قررت عدم إقامة عرض خاص والاكتفاء بعرض العمل في مصر ودول الخليج والعديد من الدول العربية في نفس التوقيت.

 

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

حسن الرداد يشاهد فيلم بلوموندو مع جمهوره

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حسن الرداد بلوموندو فيلم بلوموندو النجم حسن الرداد ميرنا نورالدين غزة

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