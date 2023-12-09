عمر مرموش يمنح التقدم لإينتراخت فرانكفورت في شباك بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

سجل النجم المصري عمر مرموش، هدف التقدم لإينتراخت فرانكفورت، في شباك بايرن ميونيخ، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (دويتشه بنك بارك)، ضمن منافسات الدوري الألماني.

كما سجل مرموش، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 12، من زمن الشوط الأول، بعد متابعة لكرة اصطدمت بالعارضة لتصل إليه قبل أن يسددها قوية على يسار الحارس مانويل نوير.

وبذلك، رفع مرموش، رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف، خلال الموسم الحالي للدوري الألماني.

ويشارك مرموش أساسيا مع إينتراخت فرانكفورت في مباراته أمام ضيفه بايرن ميونيخ، والتي تجمعهما ضمن الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الألماني.

ويحتل إينتراخت فرانكفورت، المركز السابع في جدول ترتيب بوندسليجا، برصيد 18 نقطة، بينما يحتل بايرن ميونيخ، المركز الثاني برصيد 32 نقطة.