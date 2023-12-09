مبادرة "مؤنث سالم" تطلق حملة "أيوه أنا اتعنفت" لرفع الوعي بأشكال العنف ضد المرأة

أطلقت مبادرة مؤنث سالم، وهي مبادرة مصرية غير حكومية تعمل على تعزيز قدرات النساء والفتيات وحمايتهن من العنف، حملة جديدة تحت عنوان "أيوه أنا اتعنفت" بالتزامن مع 16 يومًا من الفعاليات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأشكال العنف ضد المرأة، والتي لا تقتصر على العنف الجسدي، بل تشمل أيضًا العنف النفسي، والاقتصادي، والجنسي، والإلكتروني.

وقالت أسماء فتحي، العضو المؤسس للمبادرة، "الفترة اللي فاتت قابلنا زملاء كتير مش فاهمين إن ممارساتهم بتتصنف عنف، وإنها بتأثر في الطرف التاني، وممكن تدمر حياته، وإن العنف مش بس ضرب، ده ممكن يبقى في كلمة أو نظرة أو إيحاء وممكن برضه يحصل بالغلط، فقررنا نفتح الباب للحكي عنه علشان اللي مش عارف يقدر من الشهادات اللي هننشرها يفهم مشاعر الزميلات تجاه تصرفات ممكن تكون في تقدير البعض عادية وبسيطة".

وأضافت فتحي، أن "اسم الحملة #أيوه أنا اتعنفت تم اختياره لأننا مش موصومين ولا خايفين، لأننا لو اتعنفنا في وقت كنا فيه ضعفا أو ما عرفناش نتصرف أو حتى ارتضيناه واعتبرناه تصرف طبيعي فده مش المفروض يمنع حق الضحية والناجية في البوح وتفريغ المشاعر، وكمان ما يقللش منها ولا يخليها تقبل أو تسكت أو تستخبى من نظرات المجتمع".

وأكدت أن "باب المشاركات مفتوح أمام السيدات للمشاركة بقصصهن الخاصة بتعرضهم للعنف في أي مكان، ومستعدين لتقديم كافة المساعدات من الجانب النفسي والقانوني أيضًا، كما أن الحملة مستمرة ليوم 10 ديسمبر بالتزامن مع انتهاء الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".

وتأتي حملة "أيوه أنا اتعنفت" في إطار جهود مبادرة مؤنث سالم لتعزيز قدرات النساء والفتيات وحمايتهن من العنف، والتي تشمل أيضًا تقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات من العنف، وتنظيم حملات التوعية حول أشكال العنف ضد المرأة.