السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

16 ديسمبر.. "العلم والعلماء ووسائل التواصل في مصر القديمة" على طاولة اتحاد الكتاب

اتحاد الكتاب
اتحاد الكتاب

العلم والعلماء ووسائل التواصل في مصر القديمة، محور الأمسية التي تنظمها لجنة الحضارة المصرية القديمة باتحاد كتاب مصر.

تعقد في الثانية من ظهر يوم السبت 16 ديسمبر الجاري، في مقر اتحاد كتاب مصر الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك، ندوة جديدة من الندوات التي تنظمها لجنة الحضارة المصرية القديمة بالاتحاد، تحت عنوان “العلم والعلماء ووسائل التواصل في مصر القديمة”.

هذا ويشارك في اللقاء بالحديث والنقاش كل من: دكتور محمود حسن إسماعيل، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، وعميد معهد الإعلام بالسادس من أكتوبر . ناجية نجيب فانوس، مدير عام سابق بالمتحف المصرى. دكتور ممدوح فاروق مدير متحف أيمحتب بسقارة . ريم جمال، نائب مقرر فريق أحفاد الحضارة المصرية .

ويأتي لقاء  “العلم والعلماء ووسائل التواصل في مصر القديمة”، ليؤكد بالدليل والبرهان، علي أن الحضارة المصرية القديمة ورثت العالم مبادئ وأسس العلوم والفنون والآداب، فقد ترك المصريون القدماء تراثا حضاريا متنوعا فى شتى مجالاته الإنسانية، فقد أدرك المصرى القديم أهمية بناء جيل متعلم، يعتمد عليه في تشييد أرقى الحضارات الإنسانية، كما قدس المصرى القديم العلم والعلماء  أصحاب العلوم المادية، والعلوم الإنسانية، ورفعوا من شأنهم  فألبسوهم لباس القداسة، ومنزلة الٱلهة.
ومن أبرز وأشهر العلم والعلماء  في مصر القديمة، إيمحوتب وزير الملك زوسر، حيث قدسه المصريون ورفعوه إلى مصاف الٱلهة، لما امتلكه من معارف كثيرة في مجالات الهندسة والطب.

 وكذلك من رواد العلم والعلماء  في مصر القديمة إيمحتب بن حابو، والذي ألهه المصريون في الدولة الحديثة، وكانوا يحجون إلى مزاره بالدير البحرى بجبانة طيبة، والأمر ينسحب على بتاح حتب / وددف حور / كاجمنى  . 


فلم يكن التعليم في مصر القديمة لونا من ألوان الترف، بل كان ضرورة من ضرورات الحياة، ففرضت طبيعة العلوم التى كان يتوجب على المصرى معرفتها، حتى يتمكن من أن يفي بالمتطلبات الحياتية من فلك وحساب وهندسة يستثمرها معماريا، وطب وتشريح وتحنيط ونحت وتصوير... إلخ.

العلم والعلماء وسائل التواصل في مصر القديمة اتحاد الكتاب الحضارة المصرية القديمة أسس العلوم والفنون والآداب المتحف المصري

مواد متعلقة

"ماركس وفيبر".. المجتمعات الشرقية بعيون الحداثة الغربية جديد المترجم مجدي عبد الهادي

السفير الفلسطينى يثنى على دور مصر ورفضها تهجير الفلسطينيين

دعوة للمشاركة الانتخابية فى لقاء "المرأة المصرية وقضايا الوطن" بمكتبة القاهرة الكبرى

الأكثر قراءة

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

ريهام نبيل فاروق: لم يُتخذ قرار بشأن مكتبة والدى حتى الآن.. وهكذا نحتفل بذكراه

عقاران وطلقات نارية.. تفاصيل جديدة في واقعة "مذبحة دار السلام"

عاجل.. انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى.. قرار كولر يحسم الصفقة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة