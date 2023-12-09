السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يتدخل لإنهاء أزمة مستحقات إنبي في صفقة حمدي فتحي

الخطيب مع شركة الكرة
الخطيب مع شركة الكرة

كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى المفوض بالإشراف على قطاع الكرة خالد عبدالقادرنائب رئيس شركة الكرة بملف إنهاء مستحقات إنبى فى صفقة انتقال حمدى فتحى للوكرة القطري.

وكشف مصدر مسئول أن رئيس الأهلي كلف خالد عبدالقادر أيضا بالتفاوض مع النادى البترولى لضم أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية بعد الحصول علي موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي.

وأضاف المصدر أن الخطيب تواصل مع أيمن الشريعي رئيس إنبي من أجل إنهاء الخلافات في وجهات النظر بعد تأخر منح إدارة الفريق البترولي ماينص عليه عقد حمدي فتحي مع القلعة الحمراء قبل سفره إلي قطر لخوض تجر بة الاحتراف ضمن صفوف الوكرة.

وانتقل  حمدي فتحي من إنبي إلى الأهلي عام 2019 مقابل 30 مليون والاتفاق أن يحصل الفريق البترولى على 20% من قيمة بيعه مستقبلا بعد خصم مبلغ 30 مليون من قيمة المبلغ المباع به إلى الوكرة القطرى الذى رحل  إليه  فى بداية  الموسم  الحالى.

دوري أبطال إفريقيا| كولر يتحدث عن مباراة شباب بلوزداد

من جانبه عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عدم رضاه عن التعادل أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أن هناك سوء توفيق واجه الفريق خلال المباراة.

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: أهدرنا العديد من الفرص وهو أمر أصبح متكررًا ونعمل بشكل مستمر على علاجه لا سيما في الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني لم يكن الفريق بالشكل السيئ بعد الوصول لمرمى بلوزداد أكثر من مرة.

وأوضح المدير الفني أنه سوف يتحدث مع اللاعبين لعودة الثقة، لا سيما في الشق الهجومي لعلاج ظاهرة إهدار الفرص، وأن الجهاز الفني يقوم بدوره بشكل مستمر في علاج هذا الأمر الذي أصبح متكررًا.

وأكد كولر أن فرص الأهلي في الصعود عن المجموعة ما زالت قوية، وأن هناك نوعًا من الارتياح بعد تعادل يانج أفريكانز وميدياما المنافسين في نفس المجموعة.

واختتم مارسيل كولر كلامه مؤكدًا أن حالة اللاعبين في التدريب تحكم اختياراته، لا سيما أنه كمدير فني يبحث دائمًا عن اللاعب الذي يحقق مصلحة الفريق.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري في المباراة ‏التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 5 في صدارة المجموعة، وارتفع رصيد شباب بلوزداد إلى النقطة 4.

الخطيب الاهلى انبى أيمن الشريعى أحمد أمين أوفا حمدى فتحى

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