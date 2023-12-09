السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل صديقه بـ"طوبة" فى بولاق الدكرور

حبس
حبس

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بـحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بالتعدي عليه بطوبة على رأسه في بولاق الدكرور.

كانت النيابة قد فتحت التحقيقات في واقعة مقتل شخص ويدعى "عفيفي. م" على يد صديقه إثر التعدي عليه بطوبة في رأسه خلال مشاجرة بينهما في بولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

واعترف المتهم بأنه في يوم الواقعة، كان في البداية هزار، ولكنه تطور وانقلب لمشاجرة، وضربته "بطوبة على رأسه"، مبررًا جريمته، "مقصدتش أقتله كنا بنهزر".

وكشفت التحقيقات عن أنه حدثت مشاجرة بينهما، على إثرها تعدى المتهم على الضحية بضربه على رأسه "بطوبة" حيث سقط قتيلا في الحال.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أنه عقب وصلة هزار بين المجني عليه وصديقه تحولت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه وضربه بطوبة فوق رأسه مما تسبب في مصرعه.

 

نيابة جنوب الجيزة حبس المتهم قتل صديقه طوبة على رأسه بولاق الدكرور

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