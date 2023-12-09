"حياة واحدة وكبد واحد".. الصحة العالمية تطلق حملة لمكافحة الفيروسات الكبدية

أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة بعنوان "حياة واحدة.. كبد واحد" لتعزيز اختبارات وعلاج التهاب الكبد الذي يسبب تلف الكبد والسرطان، حيث إن التهاب الكبد B وC هما الفيروسان الرئيسيان المسؤولان عن أمراض الكبد والوفاة، وعلى الرغم من توافر الأدوية الفعالة المضادة للفيروسات، فإن الاختبارات لا تزال غير كافية، حيث لا تتلقى سوى نسبة صغيرة من الأفراد المصابين التشخيص والعلاج.

ومن المتوقع أن يصبح التهاب الكبد الفيروسي مرضا أكثر فتكا من الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية مجتمعة بحلول عام 2040 إذا استمرت الاتجاهات الحالية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

تقديرات منظمة الصحة العالمية

ومن المتوقع أن يصبح التهاب الكبد الفيروسي مرضا أكثر فتكا من الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية مجتمعة بحلول عام 2040 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وكان من المفترض أننا سنقضي على التهاب الكبد، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج العلاجي لالتهاب الكبد C، وقد تم الوصول إلى هدف عالمي للحد من التهاب الكبد B بحلول عام 2020، مما يجعله هدف التنمية المستدامة الوحيد المتعلق بالصحة على المسار الصحيح، مع إمكانية حقيقية لتحقيقه، القضاء عليها بحلول عام 2030.

التشخيص

وتكمن المشكلة الرئيسية في أن الاختبارات لا تزال غير كافية، حيث تم تشخيص 20% فقط من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي، ولم يتلق سوى 13% منهم العلاج، ولا تزال هذه المشكلة المتعلقة بالتهاب الكبد الوبائي (ب) أسوأ من أن 10% فقط ممن تم تشخيصهم تم علاجهم (2%) فقط.

وعلى الرغم من تحسن الأدوية المضادة للفيروسات، إلا أن معدل تلقي علاج التهاب الكبد الوبائي سي يتباطأ، ويعد لقاح التهاب الكبد B الذي يتم إعطاؤه عند الولادة تدخلًا رئيسيًا للقضاء على فيروس التهاب الكبد B، وقد لعب جائحة السارس-CoV-2 تأثيرًا ضارًا كبيرًا على إبطاء اختبار وعلاج التهاب الكبد مع زيادة معدلات الإصابة بالمرض والوفيات.