هشام عناني: الظروف المحيطة بمصر محفزة للمشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الشعب المصري على وعي تام وإدراك بأهمية الانتخابات الرئاسية وهذا الاستحقاق الدستوري، وبالتالي كل الدرسات التي أجريت خلال الفترة السابقة تؤكد نية المصريين للمشاركة بكثافة غدا، من مختلف الطبقات والفئات العمرية.

وأضاف هشام عناني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظروف كل محفزة لخروج المصريين بسبب زيادة الوعي حالة الزخم الموجودة سواء من الأحزاب أو الكيانات التي تهتم بالعمل العام في مصر، كما أنها تأتي في سياق عمل سياسي الأكثر تحركا خلال العشر سنوات السابقة، والاهتمام بالملف السياسي.

انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية غدا

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد إلى أن الانتخابات تأتي في أصعب وقت منذ عشر سنوات سابقة بالمنطقة العربية، بسبب الصراع الملتهب ومحاولات النيل من الدولة المصرية، والتي تحتاج دائمًا دعم من الشعب المصري.