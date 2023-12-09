"القاهرة الإخبارية": تهجير 80% من سكان غزة قسرًا.. وتوقعات بانهيار النظام العام للقطاع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن أكثر من 17 ألف شخص من بينهم أكثر من 40% من الأطفال قتلوا في قطاع غزة، وذلك وفقًا لبيانات أممية.

وأفادت القناة بأن أكثر من 1.1 مليون شخص يلتمسون اللجوء في منشآت وكالة الأونروا في شتى أرجاء غزة.

انهيار نظام الرعاية الصحية في غزة

وأشارت البيانات الأممية، إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة يشهد انهيارًا، وتحولت المستشفيات إلى ساحات للمعارك، وتوقعت بانهيار النظام العام بكامله قريبًا في قطاع غزة بسبب الظروف البائسة وسط القصف المتواصل.

وتابعت: 80% من سكان غزة تعدادهم 2.2 مليون نسمة تم تهجيرهم قسرًا إلى مناطق باتت تتضاءل على نحو متزايد.