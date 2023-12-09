السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محمود محيي الدين: الجامعات تلعب دورًا رئيسيًا في التصدي لتغير المناخ

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الجامعات تلعب دورًا رئيسيًا في التصدي لتغير المناخ من خلال الأبحاث والدراسات وتوفير البيانات وإيجاد الحلول.

وقال محيي الدين - خلال مشاركته في اجتماع شبكة جامعات مؤتمر الأطراف الـ28 - إن الجامعات تشارك بصورة مميزة في حملتي السباق نحو الصفر والسباق نحو الصمود، كما تساهم في بناء القدرات على المستوى المحلي.

وضع سياسات صناعية وتجارية لتنفيذ التحول الأخضر

وأضاف أن الدراسات الاقتصادية التي تقوم بها الجامعات المتخصصة تسهم في إيجاد الحلول لتمويل العمل المناخي، وحشده من مصادره المختلفة، كما يمكن أن تسهم في وضع سياسات صناعية وتجارية لتنفيذ التحول الأخضر لا تؤثر بالسلب على الدول الأخرى أو حركة التجارة العالمية. 

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محمود محيى الدين: يتعين الحشد السريع للتمويل العادل للعمل المناخى بإفريقيا

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وأوضح محيي الدين أن الجامعات يمكنها أن تلعب دورًا جيدًا في وضع المساهمات المحددة وطنيًا بحيث تكون أكثر شمولًا وتعبيرًا عن واقع العمل المناخي، كما يمكنها أن تسهم في وضع معايير المسئولية والمحاسبة لضمان نتائج إيجابية للشراكات والعمل المناخي المشترك.

COP27 مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي محمود محيي الدين شبكة جامعات مؤتمر الأطراف الـ28 العمل المناخى

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