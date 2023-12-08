الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر أممي سابق بفلسطين: العدوان على غزة جزء من مخطط الاحتلال للتطهير العرقي

غزة
غزة

قال المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان بفلسطين ريتشارد فولك، إن العدوان على غزة جزء من المخطط الإسرائيلي للتطهير العرقي في فلسطين، وانتهاك صريح لقرار مجلس الأمن 242 ولا يوجد فعل على الأرض لوقفه.

وأضاف المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان بفلسطين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المستوطنون يتمادون في عدوانهم بالضفة الغربية لجعلها جزءا من إسرائيل، والسياسة التي تتبعها إسرائيل مرفوضة كليًا، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني سيتم حمايته بكل الطرق الممكنة.
وأكد المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان بفلسطين، أن قطع الإمدادات عن الشعب الفلسطيني في غزة جريمة كبرى.

القاهرة الإخبارية العدوان على غزة المخطط الاسرائيلي فلسطين تطهير عرقي الشعب الفلسطيني

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