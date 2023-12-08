باحث لـ"إكسترا نيوز": استمرار الحرب فى غزة ما هو إلا وسيلة للبحث عن أى انتصار

قال الدكتور شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر تعمل في القضية الفلسطينية، من خلال رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وهذا ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن الكتاب الأمريكيين والإسرائيليين أعلنوا عن أن مصر ترفض بصرامة فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ونوه الباحث بالمركز المصري، إلى أن مصر رفضت منذ اليوم الأول على الحرب على غزة رفض العدوان، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وحل القضية الفلسطينية بشكل كامل.

وأشار محسن، إلى أن الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل ستدفع ثمن ما حدث في غزة والعدوان الغاشم على الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن استمرار الحرب في غزة ما هو إلا وسيلة للبحث عن أي انتصار في قطاع غزة ضد المقاومة الفلسطينية.