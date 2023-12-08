العوضى: الدبلوماسية المصرية أحبطت مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء (فيديو)

أكد الدكتور طارق العوضي، سكرتير تحرير "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم ينجح في تحقيق أي من أهدافه التي روجت لها حكومة نتنياهو، سواء على صعيد كسر إرادة المقاومة أو تدمير قدراتها أو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وقال العوضي، في حواره مع برنامج "تغطية مباشرة" الذي يبث على قناة النيل للأخبار، إن إسرائيل تنفذ سياسة الأرض المحروقة في غزة، وتستهدف كل ما يمثل عنصرًا من عناصر الحياة في القطاع، مشيرًا إلى أن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية في شمال غزة يكشف عن مخطط إسرائيلي لتهجير سكان القطاع إلى سيناء.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية تلعب دورًا فعالًا في إحباط هذا المخطط وفي دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر تعمل على إيجاد حل سياسي ينهي الحرب ويحفظ حقوق الفلسطينيين.

وأوضح أن نتنياهو يحاول الهروب من الفشل الذي مني به في شمال غزة بالتحول إلى جنوب القطاع، معتبرًا أن هذا يدل على أن نتنياهو يريد إطالة عمره السياسي على حساب دماء الفلسطينيين والإسرائيليين.