4 ممارسات خاطئة تُبطل صوتك الانتخابي (إنفوجراف)

رصدت «الدستور» من واقع تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، أبرز الممارسات التي تؤدي إلي إبطال الصوت الانتخابي.

وبدأ اليوم الجمعة، فترة الصمت الانتخابي داخل مصر، والتي تتوقف فيها الأنشطة الانتخابية، لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالداخل التي من المزمع إجراؤها علي مدار ثلاثة أيام تبدأ من الأحد 10 ديسمبر وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل.

وجاءت أبرز المحظورات التي تؤدي إلي إبطال الاصوات الانتخابية كالتالي:

-استعمال القلم الرصاص في التأشير



- الصوت المعلق علي شرط الذي يعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه



- اذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية



- اذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة عليها توقيع الناخب أو إشارة أو علامة تدل علي شخصه أو تخل بسرية التصويت

إعلان النتيجة النهائية 18 ديسمبر

تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، وتتلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣، ويجرى البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة يومى الجمعة والسبت ١٥ و١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية، وتنشر فى الجريدة الرسمية ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣.

وحددت الهيئة يومى ١٩ و٢٠ ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، والفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة ١٠ أيام تبدأ من يوم ٢١ ديسمبر وحتى يوم ٣٠ ديسمبر.