الليلة.. تصوير حلقة محمد ممدوح وحفل مدحت صالح ببرنامج "سولد أوت"

يستقبل مسرح الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس مساء اليوم الجمعة، تصوير حلقة النجم محمد ممدوح وحفلة النجم مدحت صالح والمطربة ريهام عبد الحكيم ببرنامج “سولد أوت” والمقرر عرضها خلال الأيام المقبلة عبر منصة “واتش ات” الرقمية وقناة CBC الفضائية.

ويكشف الفنان محمد ممدوح خلال حلقته ببرنامج سولد أوت كواليس أعماله الفنية وبداية دخوله عالم الفن وذكريات طفولته وذلك في حوار مفتوح يديره الإعلامي محمود سعد ويشارك فيه الجمهور بأسئلة مباشرة.

ويلي فقرة محمد ممدوح حفل غنائي لكل من النجم مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم بقيادة المايسترو عزيز المصري يقدمان فيه العديد من الأغنيات التي يعشقها الجمهور القديمة والحديثة وذلك ضمن عروض برنامج “سولد أوت ميزوك”

أسعار تذاكر حلقة محمد ممدوح وحفل مدحت صالح ببرنامج sold out

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة وجاءت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى Platinum بمبلغ 450 جنيهًا.

الفئة الثانية Gold بمبلغ 400 جنيه.

الفئة الثالثة Silver بمبلغ 350 جنيهًا.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيهًا.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

برنامج Sold Out

تتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وأخرى موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.