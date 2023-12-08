الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتجنب وقوع الحوادث.. تركيب طواحين واقماع وإشارات مضيئة بكوبري فومة بطريق الإسكندرية مطروح

خلال الجولة التفقدية
خلال الجولة التفقدية لمحافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة منطقة  كوبري فوكة؛ لمتابعة إجراءات تجنب وقوع الحوادث مع قيام الادارة العامة للمرور بعمل إشارات مرورية وعلامات ارشادية  قبل مدخل الكوبري من اتجاه اسكندرية ومن اتجاه مطروح. 

تركيب طواحين واقماع وإشارات مضيئة

وأكد محافظ مطروح على التنسيق مع إدارة مرور مطروح لتركيب طواحين وأقماع وإشارات مضيئة بالإضافة إلى تواجد أفراد خدمات بالموقع 24 ساعة  للتحويلات ومسار الطريق قبل وبعد الكوبري تفاديا لوقوع الحوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حيث شارك أهالي المنطقة في وضع صناديق بلاستيك بدلا من البلدورات مطلاة بعلامات فسفورية.

مخاطبة وزارة النقل

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم مخاطبة وزارة النقل والمواصلات وكذلك هيئة السكة الحديد والإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات التي تحافظ على سلامة وأرواح المواطنين بما يحقق الصالح العام وفي ضوء مخطط وزارة النقل والمواصلات لأعمال تطوير المزلقان بعد الانتهاء من توسعة الطريق الدولي الساحلي مطروح اسكندرية والإسراع في معالجة أسباب المشكلة، ووضع الحلول الأنسب لسيولة المرور وتجنب الحوادث حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين. 

خلال الجولة التفقدية لمحافظ مطروح
خلال الجولة التفقدية لمحافظ مطروح
خلال الجولة التفقدية لمحافظ مطروح
خلال الجولة التفقدية لمحافظ مطروح
خلال الجولة التفقدية لمحافظ مطروح
خلال الجولة التفقدية لمحافظ مطروح
خلال الجولة التفقدية لمحافظ مطروح
خلال الجولة التفقدية لمحافظ مطروح
إشارات مرورية محافظ مطروح تجنب وقوع الحوادث كوبرى فوكة مطروح

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