لقاءات توعوية متنوعة فى انطلاق ملتقى مناهضة العنف ضد المرأة بالأسمرات

شهد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، أمس الخميس، انطلاق فعاليات الملتقى السنوي التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ضمن سلسلة فعاليات الملتقى التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعدة محافظات، تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

تضمنت فعاليات اليوم الأول ندوة عن "دور التلوث البيئي فى زيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق" شاركت بها مها عبدالعزيز إخصائي توعية بيئية، وتناولت مفهوم تلوث البيئة وأنواعه ومصادره وآثار تلوث البيئة علي الصحة العامة والصحة النفسية والعقلية، كما أشارت إلى بعض الارتباطات بين ثلوث البيئة وبعض مشاكل الصحة النفسية والعقلية مثل الاكتئاب واضطرابات القلق وسردت عددا من وسائل المكافحة.

أعقبها حديث الدكتور طارق أبوالوفا- دكتوراه فى التربية الإسلامية والتربية الخاصة، عن "دور مؤسسات المجتمع المدني فى مناهضة العنف ضد المرأة"، حيث عرف العنف بشكل عام، وأنواعه مع شرح معنى مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة فى النقابات والأندية والجمعيات الأهلية، مشيرا إلى دورها المهم فى الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع.

كما قدمت هدى الأنشاصي إخصائي نفسي إكلينيكي، محاضرتين: الأولى عن العنف ودوره في الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية، وعرفت العنف بأنه إحدى المشكلات الصحية والنفسية التي تحدث نتيجة لاستخدام القوة والعنف البدني، وأوضحت دوره في الإصابة بالأمراض النفسية كالقلق والعزلة الاجتماعية والاكتئاب، وكذا الأمراض الجسدية كالصداع المزمن، والألم العضلي، والأمراض المناعية، مؤكدة ضرورة الاستفادة من المساعدة المختصة كالمراكز الاستشارية المتخصصة فى مساعدة المرأة المعنفة.

وفي المحاضرة الثانية تناولت "كيفية تقديم الدعم للسيدات والفتيات الناجيات من العنف عبر شبكة الإنترنت"، موضحة معنى العنف الإلكتروني بأنه أعمال عنف يتم ارتكابها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم ذكرت بعض النصائح للوقاية من العنف الإلكتروني، مؤكدة ضرورة القيام ببعض الأمور للمرأة لمساعدتها، منها القيام بجلسات الإرشاد العلاجى والتأهيل النفسي، وتنظيم أنشطة ترفيهية لهن، واستخدام الإعلام في بث رسالة توعوية حول خطورة ممارسة العنف ضد المرأة.

الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

ويستكمل الملتقى فعالياته يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الحالي مع محاضرة عن "آليات التأهيل لسوق العمل" يقدمها الدكتور حازم الملاح عضو المجلس الأعلى للثقافة، وسيقام على هامش الفعاليات معرض فنون تشكيلية وأشغال يدوية.