المفتى: أمر تغيير المُنكر من اختصاص ولى الأمر والدولة (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن أمر تغيير المنكر لا يعطى أحقية لأى أحد يكون رقيبًا على الناس، ولكن هذا يتم من خلال الدولة وولي الأمر، لافتًا إلى أن المنكر الذى قصده العلماء يغير بوسائل التغيير المتاحة شرعًا، هو ما اتفق عليه الجميع أن هذا منكر ومعصية.



وأوضح المفتي خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "اذا اختلف الجميع فيما يسمى منكر، فإنه يعتبر منكرًا، مفيش حد يختلف يقول هذا منكر وهذا ليس منكرًا، فإذا كان الأمر مختلفًا فيه فلا سبيل للإنكار، لذلك كان الإمام السيوطي حكيمًا عندما استنبط من النصوص الشرعية، قاعدة وهى لا ينكر المختلف فيه".

وأضاف: "ما دام العلماء اختلفوا فى مسألة من المسائل، يعنى بعضهم قال هذا منكر ومعصية، والآخر قال هذا ليس منكرًا، علينا أن نتوقف هنا، فمن أباحوا لأنفسهم مراقبة الناس فى كل شيء خارج إطار ولى الأمر، حتى فى أمور الصلاة، يقولك أنت مش حاطط يدك اليمنى على اليسرى".