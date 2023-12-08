الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى: أمر تغيير المُنكر من اختصاص ولى الأمر والدولة (فيديو)

المفتي
المفتي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن أمر تغيير المنكر لا يعطى أحقية لأى أحد يكون رقيبًا على الناس، ولكن هذا يتم من خلال الدولة وولي الأمر، لافتًا إلى أن المنكر الذى قصده العلماء يغير بوسائل التغيير المتاحة شرعًا، هو ما اتفق عليه الجميع أن هذا منكر ومعصية.

txt

مفتى الجمهورية: بيع الدولار فى السوق السوداء حرام شرعًا


وأوضح المفتي خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "اذا اختلف الجميع فيما يسمى منكر، فإنه يعتبر منكرًا، مفيش حد يختلف يقول هذا منكر وهذا ليس منكرًا، فإذا كان الأمر مختلفًا فيه فلا سبيل للإنكار، لذلك كان الإمام السيوطي حكيمًا عندما استنبط من النصوص الشرعية، قاعدة وهى لا ينكر المختلف فيه". 

وأضاف: "ما دام العلماء اختلفوا فى مسألة من المسائل،  يعنى بعضهم قال هذا منكر ومعصية، والآخر قال هذا ليس منكرًا، علينا أن نتوقف هنا، فمن أباحوا لأنفسهم مراقبة الناس فى كل شيء خارج إطار ولى الأمر، حتى فى أمور الصلاة، يقولك أنت مش حاطط يدك اليمنى على اليسرى".

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية رقيبا على الناس الصلاة

الأكثر قراءة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

بيراميدز يعلن مغادرة شريف إكرامى بعثة الفريق قبل مواجهة صن داونز

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

بعد تفعيلها لأول مرة.. ماذا تعرف عن المادة 99 فى ميثاق الأمم المتحدة؟

على 3 أيام متتالية.. مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت