"صاحبة معالى السيادة مصر".. "التنسيقية" تطرح أغنية للحث على المشاركة فى الانتخابات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أغنية جديدة أنتجتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "صاحبة معالي السيادة مصر"، للحث على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

الأغنية من غناء الفنان مينا عطا، وكلمات الشاعر سالم الشهباني وألحان أحمد العتباني ومنتج منفذ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024، داخل جمهورية مصر العربية بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.