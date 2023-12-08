محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

واستكمل محافظ القليوبية، جولاته الميدانية اليوم بتفقد لجان مدينة العبور والتى شملت مدرسة إسكان الشباب للتعليم الأساسي ولجان مدرسة الصداقة المصرية الأذربيجانية النموذجية وتفقد مدرسة السبعين تعليم أساسي وتفقد لجان مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات وتفقد اللجنه العامة بمجلس أمناء مدينة العبور.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تجهيز 365 مركزا انتخابيا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها عدد 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفًا و682 ناخبًا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف الهجان فى تصريحات صحفية، أنه تم تنظيم جولات ميدانية فى كافة المراكز والمدن والاحياء على مدار الأيام القليلة الماضية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، وتقليم الأشجار، ودهان البلدورات، ودهان وتجميل أسوار اللجان، وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.

ودعا الهجان جموع شعب القليوبية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها جميع دول العالم ليعلموا ويدركوا مدي وعي الشعب المصري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الإنتخابات على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.