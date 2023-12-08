الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عامل ونجله لاتهامهما بالنصب على المواطنين

عاطل
عاطل

ألقت أجهزة الأمن القبض على عامل ونجله في اتهامهما بتنفيذ جرائم النصب على المواطنين، من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى في المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل، ونجله - مقيمين بمحافظة المنيا) بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما بمحل إقامتهما، وعثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب علي المواطنين بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني جرائم الأموال العامة مواقع التسوق الإلكترونى محافظة المنيا

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