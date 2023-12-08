وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي المقيمة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، عن وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وقررت الأسرة تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة، على أن يقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بمنطقة المنشية اليوم.

ونعت سالي حلمي، مديرة العلاقات العامة بإحدى المدارس الخاصة بمدينة بنها، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على حسابها في فيسبوك، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعه الكريمة".

الشقيق الراحل هو الأخ الأكبر للفنان أحمد حلمي وتربطهما علاقة قوية.