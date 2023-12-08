الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

وفاة شقيق الفنان
وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي الأكبر

أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي المقيمة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، عن وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وقررت الأسرة تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة، على أن يقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بمنطقة المنشية اليوم.

ونعت سالي حلمي، مديرة العلاقات العامة بإحدى المدارس الخاصة بمدينة بنها، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على حسابها في فيسبوك، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعه الكريمة".

الشقيق الراحل هو الأخ الأكبر للفنان أحمد حلمي وتربطهما علاقة قوية.

مدينة بنها خالد حلمى الفنان أحمد حلمى واجب عزاء شقيق أحمد حلمى محافظة القليوبية

مواد متعلقة

جامعة بنها تختم فعاليات القوافل الطبية بقرى كفر شكر

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب بعد تطويرها

محافظ القليوبية يفتتح معرضًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

جامعة بنها: إجراء الكشف الطبي على 371 حالة في قافلة طبية بكفر شكر

حازم عمر: كنت أود التجول فى جميع المحافظات لولا قصر فترة الدعاية الانتخابية

مؤتمر حاشد لدعم حازم عمر فى الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

جامعة بنها تنظم قوافل طبية وبيطرية وزراعية بقرية العمار الكبرى

"الخلافات المالية" تقود عاملًا إلى "حبل المشنقة" بالقليوبية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

تصريحات الرئيس السيسي خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية يتصدر اهتمامات الصحف

أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت