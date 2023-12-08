الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية على جباليا

جيش الاحتلال يطلق
جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام فلسطينية، أكدت أن جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية على  جباليا.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 40 شهيدا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء مخيم القارعة بالضفة الغربية، إلى 5 شهداء برصاص الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"،في نبأ عاجل.

إعلام فلسطيني غزة قطاع غزة جباليا مخيم جباليا

مواد متعلقة

أعلام فلسطين تكسو ستاد القاهرة استعدادًا لانطلاق مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

تصريحات الرئيس السيسي خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية يتصدر اهتمامات الصحف

أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت