إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية على جباليا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام فلسطينية، أكدت أن جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية على جباليا.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 40 شهيدا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء مخيم القارعة بالضفة الغربية، إلى 5 شهداء برصاص الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"،في نبأ عاجل.