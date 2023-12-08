"القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على حى الشجاعية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتقاء شهداء وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية.

ارتقاء شهيدين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 40 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، ارتقاء شهيدين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.