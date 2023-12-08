الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": استشهاد طبيب متطوع برصاص الاحتلال فى حرم مستشفى العودة بجباليا

استشهاد
استشهاد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، باستشهاد طبيب متطوع برصاص الاحتلال في حرم مستشفى العودة بـجباليا.

مقتل ضابطين إسرائيليين في المعارك شمال وجنوب قطاع غزة

فيما أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل ضابطين في المعارك شمال وجنوب قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 في سياق آخر، طالب زير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إسرائيل بحماية المدنيين في قطاع غزة من الهجمات العدوانية التي يقوم بها طيران الاحتلال.

وقال في تصريحات له، اليوم الجمعة، عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، إنه يجب السماح بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، مشددا على أنه يجب الحد من عنف المستوطنين في مناطق الضفة الغربية.

وعبَّر وزير الدفاع الأمريكي عن قلق البنتاجون من العمليات العسكرية التي تدور حاليا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

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