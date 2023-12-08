الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غلق كوبرى مول مصر وحارة البطىء بطريق الواحات.. لهذا السبب

غلق كوبرى مول مصر
غلق كوبرى مول مصر

كشفت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلي بحارة البطىء بطريق الواحات بالاتجاه القادم من مناطق أكتوبر اتجاه طريق الفيوم، وكذا كوبرى مول مصر (1) بالاتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر، وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداءً من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة الموافق 2023/12/8 وحتى الساعة الثانية عشر مساءً بنفس اليوم. 

سبب غلق كوبرى مول مصر وحارة البطىء بطريق الواحات 

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أعمالًا خاصة بشبكة الصرف الصحي بحارة البطىء بطريق الواحات بالاتجاه المذكور.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

طريق الوحات غلق حارة البطئ مول مصر كوبري مول مصر محافظة الجيزة

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