الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يستمر حتى الغد.. "الدستور" ترصد تفاصيل النسخة الثانية لمعرض القاهرة للكتب الفنية

جانب من المعروضات
جانب من المعروضات

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض القاهرة للكتب الفنية، أمس الخميس، وذلك بمدينة غرناطة التراثية في حي مصر الجديدة، بمشاركة 45 ناشرا ومؤسسة فنية، وفي هذا التقرير، نستعرض التفاصيل الكاملة للنسخة الثانية من المعرض، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام الخميس، الجمعة وغدا السبت.  

تصميمات وكتب فنية بمعرض القاهرة

معرض القاهرة للكتب الفنية يحتفي بالتنوع في أشكال الممارسات النشرية في مصر، وفي المجتمعات الناطقة باللغة العربية أينما كانت، وفي حوض البحر المتوسط وعلى القارة الإفريقية وفي أنحاء العالم.

ويشارك في المعرض أكثر من 45 ناشرا وعارض للكتب والتصميمات الفنية، من بينها "جمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة ــ والذي يشارك في المعرض من خلال الأعداد الكاملة لمجلة الفيلم التي يصدرها جزويت القاهرة". أبرز المشاركيين 

ومن المشاركين أيضا في معرض القاهرة للكتب الفنية، قائمة نشر "عصمت"،  ناشر مستقل ومجموعة مطبوعات وشخصيات متخصصة في النشر الفني، وإنتاج الكتب والمطبوعات التي تشتبك مع المجال الفني والإنتاج الثقافي.

كما يشارك في النسخة الثانية من معرض القاهرة للكتب الفنية، أدد بوكس، وهي دار نشر يونانية متخصصة في نشر كتب الفن التشكيلي والتصميمات الفنية، مبادرة أنثروبولوجي بالعربي ــ مركز الصورة المعاصرة ــ ومن لبنان تشارك في معرض القاهرة للكتب الفنية مجلة الكوميكس "خبر كسلان" ــ مركز مدرار للفن المعاصر ــ مركز سرد للتاريخ والأبحاث ــ أرشيف شبرا وغيرها.

عارضو الطاولة المشتركة

ومن بين فعاليات معرض القاهرة للكتب الفنية، عارضون الطاولة المشتركة، والتي تجمع ما بين أكثر من عارض وناشر من دول مختلفة من بينها، أرشيف التصميم العربي ــ مؤسسة أريتيه للثقافة والفنون الليبية، معرض فالنسيا للكتب الفنية ريكوريو والثقافة الإيطالية ــ منشورات ستيوارت البريطانية ــ فكر طنجة المغربية ــ مجلة الفنامبوليست الفرنسية، ومن فلسطين ستديو منجنيق.

البرنامج الموازي للمعرض

وعلي هامش فعاليات النسخة الثانية من معرض القاهرة للكتب الفنية، تقام العديد من الندوات واللقاءات الثقافية والفنية. ففي الثالثة عصر غد الجمعة يستعرض رامي أبو شاكرة تجربة مقدمة خبر كسلان البيروتية. يليها في الثالثة والنصف يتحدث علي زرعي عن تجربة “سفينة 7” من القاهرة، وفي الرابعة والنصف وحتي الخامسة والنصف مساء مناقشة حول أشكال البنية التحتية لتطوير حقل مغاير للنشر، يعقبها في السادسة مناقشة حول النشر كأداة من أدوات التحرر.

أما فعاليات البرنامج الموازي لفعاليات معرض القاهرة للكتب الفنية، ليوم السبت فتبدأ في الثانية ظهرا بقاء حول لغات التصميم غير المألوفة، يليها في الثالثة مقدمة عن تجربة صف الماء بالماء. وفي الرابعة عصرا مقدمة عن منشورات هور ــ سوجيه من زيورخ، ومن الخامسة وحتي السادسة مساء مناقشة حول أشكال المعرفة التشاركية التي يتيحها النشر الفني. 

وتختتم فعاليات البرنامج الموازي لفعاليات معرض القاهرة للكتب الفنية، في السابعة مساء السبت بلقاء بعنوان "قراءات في المكتبة"، وهو برنامج لمدة ساعة وربع، يتضمن قراءات لنصوص من مكتبة المعرض، ويقدمها كل من: حسين الحاج، غالية السراقبي، سلمي عناني، حليم رمسيس، ومروة بن حليم. 

جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
معرض القاهرة للكتب الفنية مركز مدرار مركز الصورة المعاصرة مجلة الفيلم كتب الفن التشكيلي والتصميمات النشر الفني وإنتاج الكتب

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